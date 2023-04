Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Unfall an Bahnunterführung - Fußgängerin nach Zusammenstoß mit PKW verletzt

Dieburg (ots)

Am Dienstagnachmittag (11.4.) ereignete sich auf der Frankfurter Straße in Dieburg auf Höhe der dortigen Bahnunterführung ein Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen querte eine 18-jährige Fußgängerin aus Groß-Zimmern die Fahrbahn. Hierbei lief sie zwischen den dort an der Ampel wartenden Fahrzeugen, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Ein 38-jähriger BMW-Fahrer aus Groß-Umstadt, welcher die Frankfurter Straße in Richtung Stadtmitte befuhr, konnte den Zusammenstoß trotz eingeleiteter Vollbremsung nicht mehr verhindern. Die 18-jährige Fußgängerin wurde hierbei verletzt und kam nach medizinischer Versorgung durch den ebenfalls vor Ort befindlichen Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Fahrbahn in dem Bereich zwischen Lagerstraße und Am Bahnhof für etwa 30 Minuten voll gesperrt. Neben zwei Streifen der Polizeistation Dieburg waren ein Rettungswagen sowie ein Notarzt vor Ort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 06071/96560 bei der Polizeistation Dieburg zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell