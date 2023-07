POL-ROW: ++ Zeugen gesucht: Versuchter Schwerer Raub auf Spielhalle unter Vorhalt einer Schusswaffe ++

Rotenburg (ots) - Zeugen zu Tankstelleneinbruch gesucht Rotenburg. Bereits in der Nacht vom 16.07. auf den 17.07.2023 kam es in der Harburger Straße zu einem Einbruch in die dortige Tankstelle. Ein unbekannter Täter betrat am 16.07.2023 gegen 21:30 Uhr das Gelände, klebte die an der Tankstelle angebrachten Bewegungsmelder ab und entfernte sich anschließend unerkannt wieder vom Gelände. Später in der Nacht begaben ...

