Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Erst Überladung, dann Urkundenfälschung - Ersatzfahrer kann ebenfalls nicht weiterfahren ++ Zeugen gesucht: Gedenktafel auf Friedhof beschädigt

Bild-Infos

Download

Rotenburg (ots)

Erst Überladung, dann Urkundenfälschung - Ersatzfahrer kann ebenfalls nicht weiterfahren

Sittensen/BAB1. Beamte der Autobahnpolizei kontrollierten am gestrigen Dienstag gegen 14:00 Uhr einen Kleinlaster, welcher gerade auf der Hansalinie unterwegs war. Nachdem die Beamten das Fahrzeug anhielten und der Eindruck entstand, dass das Fahrzeug überladen sein könnte, wurde das Gesamtgewicht auf einer geeichten Waage überprüft. Hierbei wurde deutlich: Der Transporter war satte 1,3 Tonnen zu schwer. Die Weiterfahrt wurde bis zum Abladen untersagt. Da das für die verantwortliche Spedition aber nicht so einfach möglich war, wurde von der Firma ein Ersatzfahrer samt zweitem Kraftfahrzeug zu der Kontrollstelle entsandt. Da es zur Routine für die erfahrenen Polizeibeamten gehört auch die Fahrtauglichkeit und Dokumente der Ersatzfahrer zu überprüfen, musste zusätzlich festgestellt werden, dass auch der kürzlich eingetroffene zweite Mann nicht weiterfahren konnte. Der von dem 39-Jährigen ausgehändigte Führerschein wies Merkmale einer Totalfälschung auf. Getreu dem Motto "alle guten Dinge sind drei" wurde kurzum ein dritter Fahrer von der Firma organisiert. Dieses Mal war alles in Ordnung und die Ware konnte auf das Ersatzfahrzeug umgeladen und ausgeliefert werden. Gegen den 39-jährigen Ersatzfahrer wurden zwei Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie der Urkundenfälschung eingeleitet.

Zeugen gesucht: Gedenktafel auf Friedhof beschädigt

Rotenburg. Bereits in der Zeit vom 23.07.2023, ca. 16:00 Uhr, bis zum 24.07.2023, ca. 12:00 Uhr, ist es auf dem Friedhof in der "Elise-Averdieck-Straße" zu einer Sachbeschädigung an einem Gedenkstein durch bislang unbekannte Täter gekommen. Die Unbekannten wirkten vermutlich so stark auf die Gedenktafel ein, dass diese am unteren Teil des Steines wegbrach, umfiel und dabei beschädigt wurde. Die Polizei hat ein Strafverfahren für die weiteren Ermittlungen eingeleitet. Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Rotenburger Polizei unter 04261-9470 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell