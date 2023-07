Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Dieseldiebe auf der Autobahn unterwegs - 350 Liter von Zugmaschine abgezapft ++ Überholvorgang falsch eingeschätzt - gefährliche Situation endet mit leichtverletzter Frau ++

Rotenburg (ots)

Fahrrad aus dem Wintergarten geklaut - Dieb entkommt

Bremervörde. Zwischen dem 26.07.2023, 18:10 Uhr und dem 27.07.2023, 05:20 Uhr, ist es in der Feldstraße zu dem Diebstahl eines Fahrrads gekommen. Das Rad war zum Zeitpunkt der Entwendung in einem unverschlossenen Wintergarten abgestellt. Diesen betrat der unbekannte Täter unberechtigt, nahm anschließend das Rad und entkam vom Tatort unerkannt. Der Schaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt.

Unbekannte stehlen Anhängerkupplung vom Traktor

Breddorf. Unbekannte Täter betraten zwischen dem 26.07.2023, 16:00 Uhr und dem 27.07.2023, 11:00 Uhr, ein privates Hofgelände in der Langen Straße. Dort fanden sie einen abgestellten Traktor unter dem Vordach eines Stallgebäudes vor und entwendeten kurzum die dort angebrachte Maulkupplung. Der Schaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Tarmstedt unter 04283 955180 entgegen.

In Kundengespräch verwickelt und bestohlen

Bremervörde. Am Donnerstagabend wurde eine 37-jährige Frau Opfer eines dreisten Diebstahls. Um ungefähr 18:30 Uhr befand sich die Frau in ihrem Geschäft in der Bahnhofstraße, als eine noch unbekannte Täterin den Laden betrat. Die Unbekannte verwickelte die gutgläubige Geschäftsführerin in ein Gespräch und entwendete währenddessen heimlich ihre Geldbörse. Diese lag zum Zeitpunkt des Gespräches auf einem Tisch im Geschäft. Nachdem die Diebin die Geldbörse samt Inhalt unerkannt eingesteckt hatte, verließ sie den Laden wieder. Der Diebstahl fiel der überraschten 37-Jährigen erst kurze Zeit später auf. Zu dem Zeitpunkt hatte sich die Unbekannte mit dem Diebesgut in Höhe von ca. 300 Euro bereits entfernt.

Motorradclub verärgert - unbekannter Dieb drang in Vereinsheim ein

Rotenburg. Am vergangenen Donnerstag bemerkten Vereinsmitglieder eines Rotenburger Motorradclubs gegen 12:20 Uhr, dass ein bislang unbekannter Täter die Haupteingangstür des Vereinsheims in der Straße "Kesselhofskamp" aufgebrochen hatte. Der Täter betrat nach derzeitigem Stand der Ermittlungen anschließend das Innere des Gebäudes und entwendete einen Tischgasgrill, Bargeld in noch nicht bekannter Höhe und diverse Alkoholflaschen. Der oder die Unbekannte entfernte sich ohne gesehen zu werden. Es wird vermutet, dass der Tatzeitraum zwischen dem 23.07.2023, ca. 13:00 Uhr bis unmittelbar vor dem Feststellungszeitpunkt liegt. Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizei Rotenburg unter 04261 9470 zu melden.

Dieseldiebe auf der Autobahn unterwegs - 350 Liter von Zugmaschine abgezapft

Regesbostel/BAB1. Die Autobahnpolizei Sittensen wurde am gestrigen Donnerstag zu einer Tatortaufnahme auf den Autobahn-Parkplatz "Stellheide" gerufen. Hier hatten unbekannte Täter in der vermuteten Zeit vom 26.07.2023, ca. 17:00 Uhr bis zum 27.07.2023, 06:00 Uhr, den Dieseltank einer dort abgestellten Sattelzugmaschine angegriffen. Nachdem sie den Verschluss des Tanks aufgebrochen hatten, pumpten sie ca. 350 Liter Diesel aus der Maschine. Die Täter entkamen im Anschluss unerkannt. Der Gesamtschaden wird auf ungefähr 700 Euro geschätzt und die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Porschefahrer kontrolliert - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Scheeßel. Ein 27-jähriger Porschefahrer wurde am 26.07.2023 gegen 15:18 Uhr von Beamten der Polizeistation Scheeßel im Bereich der Großen Straße kontrolliert. Hierbei stellte sich schnell raus: Der Mann war den eingesetzten Beamten bereits bekannt - er darf im öffentlichen Verkehrsraum keine fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeuge führen. Aus diesem Grund untersagten die Polizisten dem Mann die weitere Fahrt. Der 27-Jährige wird sich nun für die Tat verantworten müssen - die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren ein.

Überholvorgang falsch eingeschätzt - gefährliche Situation endet mit leichtverletzter Frau

Westertimke. Bereits letzten Mittwoch kam es gegen 12:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße, bei dem eine 27-jährige Frau leichtverletzt wurde. Der Unfallhergang wird nach derzeitigem Stand so bewertet, dass eine 63-jährige Autofahrerin die Verkehrssituation falsch eingeschätzt hatte und mit ihrem Pkw Ford zum Überholen eines Autos - trotz unklarer Verkehrslage - ansetzte. Die 27-jährige Autofahrerin vor ihr wollte nämlich gerade nach links abbiegen. Das bemerkte die 63-Jährige offensichtlich nicht oder zu spät. Die beiden Fahrzeuge kollidierten miteinander. Hierbei zog sich die 27-jährige Frau leichte Verletzungen zu. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Sie wird sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verkehrsordnungswidrigkeiten verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell