Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: E-Scooter-Fahrer berauscht unterwegs (17.08.2023)

(Tuttlingen) (ots)

Einen berauschten 27-jährigen E-Scooter-Fahrer haben Beamte des Polizeireviers Tuttlingen am Donnerstagnachmittag in der Hermannstraße aus dem Verkehr gezogen. Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Ein Urintest lieferte ein positives Ergebnis, woraufhin der 27-jährige seinen Scooter stehen lassen und in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben musste. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss.

