Polizei Bonn

POL-BN: Wohnungseinbruch in Bonn-Endenich - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots)

Am 22.06.2023, in der Zeit zwischen 21:00 und 22:30 Uhr brachen Unbekannte in eine Wohnung auf dem Steinweg in Bonn-Endenich ein.

Nach dem aktuellen Erkenntnisstand kletterten die Unbekannten auf den Balkon der im ersten Obergeschoss gelegenen Wohnung. Von hier aus verschafften sie sich durch das Öffnen der in Kippstellung stehenden Balkontüre Zugang in ein Zimmer und durchsuchten dieses gezielt nach möglichem Diebesgut. Die anwesenden Bewohner, die sich zusammen mit ihrem Hund in den anderen Räumen aufhielten, bemerkten das Einbruchsgeschehen nicht. Die Einbrecher entwendeten neben Uhren und Schmuck auch eine Geldbörse mit diversen Karten - mit ihrer Beute entfernten sie sich unerkannt vom Ort des Geschehens. Das Portemonnaie wurde bei der Spurensuche mit vollständigem Inhalt auf dem Balkon aufgefunden.

Das zuständige KK 13 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen können sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Kripo in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell