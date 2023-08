Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Beim Auffahren auf Straße Unfall verursacht (17.08.2023)

(Schramberg, Lkr. Rottweil) (ots)

Hoher Sachschaden ist bei einem Unfall auf der Straße "Am Mühlengraben" am Donnerstagmorgen entstanden. Ein 28-jähriger fuhr mit einem BMW von einem parallel zur Straße liegenden Parkplatz auf die Fahrbahn auf und übersah hierbei eine auf der Straße fahrende 46-jährige VW-Fahrerin. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von über 10.000 Euro.

