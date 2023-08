Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen, B31/B27, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall fordert 7000 Euro Blechschaden

Hüfingen, B31/B27, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Rund 7000 Euro Blechschaden hat ein Unfall gefordert, der am Freitagmittag, gegen 12.50 Uhr, an der Anschlussstelle der Bundesstraße 27 auf die Bundesstraße 31 bei Hüfingen passiert ist. Ein 62-jähriger Fahrer eines Fiat Doblo wollte - von der B 27 aus Richtung Donaueschingen kommend - an der Anschlussstelle zur B 31 nach links auf die B 31 in Richtung Geisingen abbiegen. Aufgrund eines hohen Verkehrsaufkommens musste der Mann längere Zeit warten. Als er eine vermeintlich große Lücke zu sehen glaubte, bog er links ab. Hierbei kam es zur Kollision mit einem VW Golf, dessen 63-jährige Fahrerin sich auf der B 31 aus Richtung Freiburg der Anschlussstelle zur B 27 näherte und auf diese nach links abbiegen wollte. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

