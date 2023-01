Polizei Lippe

POL-LIP: Schlangen. Einbruch in Einfamilienhaus.

Lippe (ots)

Am Donnerstagabend (12.01.2023) brachen Unbekannte etwa zwischen 17:30 und 19:00 Uhr in ein Haus in der Straße "Zum Roggenfeld" ein. Sie beschädigten die Terrassentür und durchsuchten das Gebäude. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090.

