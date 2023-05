Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht

Saarburg (ots)

Am Mittwoch, 10.05.2023 kam es in der Zeit von 12:30-13:40 Uhr in Saarburg in der Graf-Siegfried-Straße zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in einer Parkbucht abgestellten schwarzen PKW VW Passat. An dem VW Passat mit Merziger Zulassung entstand durch den Zusammenstoß ein Streifschaden im Bereich des hinteren Kotflügels auf der Beifahrerseite in Höhe von ca. 1500EUR. Nach dem Verkehrsunfall entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Saarburg, Tel: 06581-91550 erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell