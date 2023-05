Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an einem PKW der Marke Peugeot

Saarburg-Beurig (ots)

Am 10.05.2023 kam es in der Zeit von 06:40-17:10 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem grauen PKW Peugeot Cabriolet mit Trierer Zulassung. Das Fahrzeug war im o.g. Zeitraum in Saarburg-Beurig in der Güterstraße abgestellt und wurde durch bisher unbekannte Täter mittels einem spitzen Gegenstand an der Fahrerseite zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zu Folge auf mehrere hundert Euro.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Saarburg, Tel: 06581-91550 erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell