POL-PDKH: Alleinunfall zwischen Staudernheim und Oberstreit mit schwer verletztem Fahrer

L234 bei Oberstreit (ots)

Am 24.04.2023 gegen 14:00 Uhr befuhr ein 38-jähriger Mercedes Fahrer die L234 von Staudernheim aus kommend in Fahrtrichtung Oberstreit. Kurz vor dem Ortseingang von Oberstreit verlor der Fahrer in einer Linkskurve, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug. In Folge dessen schleuderte er, ohne sich zu überschlagen, mehrere Meter die rechtsseitig angrenzende Böschung hinab. Hierbei touchierte er mehrere Bäume und einiges an Astwerk, bevor das Fahrzeug stark beschädigt zum Stehen kam. Der schwer aber nicht lebensgefährlich verletzte Fahrer musste mit schwerem Gerät durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Nach ärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle wurde er mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren medizinischen Abklärung in die Uniklinik von Mainz verlegt. Das Fahrzeug musste mit einem Kranwagen geborgen werden. Während der Unfallaufnahme war die L234 voll gesperrt.

