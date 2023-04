POL-PDKH: Vermisstensuche nach 82-jährigen Erhard R. aus Hennweiler

Bad Kreuznach (ots) - In einem von der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach wegen illegalem Handel mit Betäubungsmitteln geführten Ermittlungsverfahren konnten am 12.04.2023 gegen 18:00 Uhr zwei Personen, eine 22-jährige Frau und ein 38-jähriger Mann, durch Spezialeinheiten der rheinland-pfälzischen Polizei und der Bad Kreuznacher Kriminalpolizei mit ihrem Fahrzeug in ...

