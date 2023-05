Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfallflucht auf dem Parkplatz Kaufland/Aachener Straße

Trier (ots)

Am heutigen Donnerstag, den 11.05.2023, kam es zwischen 12.30 - 12.50 Uhr auf dem Parkplatz des Kauflands in der Aachener Straße in Trier West zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei beschädigte der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs den geparkten silbernen Pkw Mercedes der Geschädigten an der hinteren Stoßstange. Vermutlich wurde der Fahrer des flüchtigen Fahrzeugs noch von einem unbeteiligten Zeugen durch Betätigen der Hupe unmittelbar vor dem Zusammenstoß "gewarnt". Der Unfall ereignete sich wenige Meter vor dem Eingang zum Kaufland selbst, so dass davon ausgegangen werden kann, dass jemand den Unfall beobachtet haben könnte. Zeugen des Unfalls werden daher gebeten, sich bei der zuständigen Dienststelle in Trier zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell