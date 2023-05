Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Kind auf Parkplatz der Landstraße geboren

Idar-Oberstein (ots)

Am Dienstagnachmittag, 09.05.2023, wurde die Polizei Idar-Oberstein zu einem Einsatz gerufen, bei welchem eine Frau kurz zuvor ein Kind auf einem Parkplatz einer Landstraße nach Idar-Oberstein notdürftig zur Welt brachte. Die 31 Jahre alte Mutter lehnte die Inanspruchnahme von medizinischer Hilfe ab und versuchte sich selbst zu versorgen. Als ihr Aufenthaltsort von der Polizei ermittelt werden konnte, weigerte sich die junge Frau hartnäckig in ein Krankenhaus gebracht zu werden, um dort für das Neugeborene und sich selbst eine medizinische Versorgung in Anspruch zu nehmen. Zudem zeigte sich die ortsfremde Frau, die darüber hinaus eine nicht unerhebliche Menge Blut verloren hatte, renitent. Nicht ohne Grund verweigerte die 31-Jährige auch beharrlich die Preisgabe ihrer Personalien, denn gleich drei Staatsanwaltschaften fahndeten nach ihr. Erst unter Zwang wurde sie in ein Krankenhaus eingeliefert. Zum Glück konnten für die junge Mutter und ihr Neugeborenes keine ernsthaften Folgen diagnostiziert werden. Aufgrund der Umstände wird durch das Jugendamt und das zuständige Gericht die Inobhutnahme des Kindes geprüft. Zudem ermittelt die Kriminalpolizei aufgrund des gefährdenden Verhaltens der Mutter.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell