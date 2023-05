POL-PDTR: Katalysatoren an PKWs in Idar herausgeflext.

Newel (ots) - Am 09.05.2023 gegen 12:25 Uhr befuhr ein 85-jähriger PKW-Führer die B 51 von Newel kommend in Fahrtrichtung Trier. Nach einem Überholmanöver kam er rechts von der Straße ab und schlug in die Leitplanke ein. Trotz beschädigter Vorderachse sowie ausgelöster Airbags setzte er seine Fahrt noch über ungefähr 300 Meter fort und verursachte hierdurch weitere Schäden an der Leitplanke. Das Fahrzeug blieb ...

mehr