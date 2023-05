Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Mettweiler (ots)

Am Mittwoch, den 10.05.2023, gegen 12.30 Uhr, stieß ein LKW mit einem leeren Holzauflieger gegen eine Mauer in der Straße "Petersberg" 3 in Mettweiler. Durch den Zusammenstoß wurden die Mauer und der Auflieger beschädigt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Der Fahrer des LKW's entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Baumholder unter der Tel.Nr.: 06783/9910 entgegen.

