POL-MS: Verkehrskontrolle auf der Manfred-von-Richthofen-Straße - Polizei Münster zieht Bilanz

Münster (ots) - Am Mittwochmittag (15.03., 14:02 Uhr) haben Unbekannte einem 60-jährigen Mann im Bus der Linie 6 das Portemonnaie gestohlen. Als der Münsteraner in die Linie Richtung Hiltrup einsteigen wollte, stand der Tatverdächtigte vor ihm und erkundigte sich nach der Route des Busses. Gleichzeitig drängelte ihn die Komplizin von der linken Seiten an. Nach dem Gespräch mit dem Busfahrer stiegen beide Personen ...

