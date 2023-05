Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an einem abgestellten PKW

Baumholder (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, 10.05.202 gegen 13:00 Uhr bis Donnerstag, 11.05.2023 gegen 10:00 Uhr wurde an einem in der Straße "In der Bitz" innerorts Baumholder abgestellten Fahrzeug drei Reifen mit einem spitzen Gegenstand zerstochen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell