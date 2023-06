POL-BOR: Legden - Werkzeuge aus Schuppen entwendet

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Kochenheimstraße; Tatzeit: zwischen 23.06.2023, zwischen 01.30 Uhr und 06.00 Uhr; Ein Auto entwendet haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag in Bocholt. Die Täter waren zunächst in ein Wohnhaus an der Kochenheimstraße eingedrungen, wo sie nach ersten Erkenntnissen eine Geldbörse und den Schlüssel des Fahrzeugs an sich brachten. Bei dem gestohlenen Auto handelt es sich um einen schwarzen Skoda Roomster mit BOH-Kennzeichen für Bocholt. ...

