Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Büros

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Münsterstraße;

Tatzeit: zwischen 22.06.2023, 17.00 Uhr, und 23.06.2023, 10.00 Uhr;

Eine Geldkassette gestohlen haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag in Bocholt. Die Täter hatten ein Fenster aufgehebelt und waren so in die Büroräume an der Münsterstraße gelangt. Ob die Einbrecher och mehr mitgehen ließen, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht fest. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

