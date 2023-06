Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung vom PK Jever 14.06.2023

Wilhelmshaven (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung: Vermisste 85-Jährige

Die seit Montag, 12.06.2023, in den Abendstunden vermisste 85-jährige Schortenserin, wurde nach umfangreichen Suchmaßnahmen am Mittwoch, 14.06.2023, gegen 17:25 Uhr, auf einer Grünfläche, in Schortens, Nähe Theilenweg, wohlbehalten aufgefunden. Zuvor setzte die Polizei Jever neben den Einsatzkräften einen Polizeihubschrauber, einen Maintrailer, Social Media sowie eine Drohne ein, um nach der Vermissten zu suchen. Unterstützt wurde die Polizei Jever darüber hinaus von der Rettungshundestaffel Weser-Ems e.V., die mit 5 Hunden im Einsatz waren. Nachdem der Rollator der Vermissten gegen 17:00 Uhr im Bereich der Zufahrt zur B 210, Auffahrt Schortens, gefunden wurde, wurde in dem unmittelbaren Nahbereich mit einer Drohne das Gelände abgesucht und die vermisste 85-Jährige, liegend auf einer Grünfläche, gefunden. Die Vermisste war ansprechbar und wurde ärztlich versorgt.

