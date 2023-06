Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Ergänzende Pressemitteilung zu vermisster Person: 85-Jährige weiterhin abgängig +++ Suchmaßnahmen bislang ohne Erfolg +++

Jever (ots)

Wie bereits am gestrigen Abend, 13.06.23, mitgeteilt, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/5533039 wird die 85-jährige Magrit Meiners aus Schortens vermisst. Die unter Demenz leidende Frau ist nur bedingt örtlich orientiert. Sie führt einen Rollator mit sich. Umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei unter Einsatz eines Hubschraubers, einer Drohne sowie starken Kräften führten bislang nicht zum ihrem Auffinden. Die Suchmaßnahmen dauern aus diesem Grund vollumfänglich und intensiv an. Die Polizei bittet Bürgerinnen und Bürger weiterhin um Mithilfe. Wer Angaben zum Aufenthaltsort der Frau machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter 04461-92110 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell