Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht im Mühlenweg - Zeugen gesucht!

Wilhelmshaven (ots)

Am Montag, 12.06.23, zwischen 12:35-12:40 Uhr, kam es im Mühlenweg, Höhe Hausnummer 119, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein ordnungsgemäß am Straßenrand geparkter VW Golf, Farbe schwarz, wurde durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer stark beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Meldepflichten nachzukommen. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter 04421-942-0 in Verbindung zu setzen.

