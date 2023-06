Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Kradfahrerin - Foto anbei

Wilhelmshaven (ots)

Kurz vor 22 Uhr kam es auf der Freiligrathstraße im Nahbereich der Einmündung Hauffstraße (L811)zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Krad. Ein 90-jähriger Wilhelmshavener stand mit seinem Pkw auf dem Parkstreifen in Fahrtrichtung Süden und vollzog vom Parkstreifen beim Ausparken direkt ein Wendemanöver in Richtung Norden. Hierbei übersah er eine 17-jährige Kradfahrerin aus Wilhelmshaven, die die Freiligrathstraße in Richtung Süden befuhr. Die Kradfahrerin fuhr in die linke Seite des Pkw und stürzte über den Pkw auf die Fahrbahn. Infolge des Sturzes erlitt die Kradfahrerin schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Lebensgefahr besteht nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 EUR geschätzt. Zum Zwecke der Unfallaufnahme musste die Freiligrathstraße für ca. 1,5 Stunden gesperrt werden. An dem Einsatz war die Feuerwehr zur Ausleuchtung und Aufnahme von Fahrzeugflüssigkeiten beteiligt.

Gegen den Pkw-Fahrer leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren ein und stellte den Führerschein des Mannes sicher.

