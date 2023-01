Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - VW beschädigt

Meppen (ots)

Am Donnerstag in der Zeit von 12:45 Uhr bis 13:20 Uhr kam es auf dem Parkplatz von Marktkauf an der Schwefinger Straße in Meppen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen dort abgestellten blauen VW Passat. Am Passat entstanden am hinteren, rechten Kotflügel mehrere Kratzer. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um Schaden in Höhe von etwa 250 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell