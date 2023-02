Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Wittlich (ots)

Am Weiberdonnerstag, 16.02.2023, kam es in der Zeit zwischen 11:20 Uhr und 16:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz "Viehmarktplatz" in Wittlich. In dieser Zeit wurde ein roter Kleinwagen an der hinteren linken Stoßstange, vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei Wittlich in Verbindung zu setzen.

