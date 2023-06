Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Brand in holzverarbeitenden Betrieb

Legden (ots)

Ereignisort: Legden, Wehr;

Ereigniszeit: 22.06.2023, 17.25 Uhr;

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Donnerstagabend eine Firmenhalle in Legden in Brand. Gegen 17.25 Uhr rückten Einsatzkräfte in die Bauerschaft Wehr aus. Die Feuerwehr mussten Gebäudeteile einreißen, um Glutnester zu löschen. Ein Übergriff auf andere Firmenbereiche konnte verhindert werden. Der Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden. Die Brandursachenermittlung hat das Kriminalkommissariat 11 in Borken aufgenommen. Für die Löscharbeiten sperrte die Polizei die Kreisstraße 61. (db)

