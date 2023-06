Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Ohne Führerschein mit Alkohol im Auto unterwegs

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Enscheder Straße;

Tatzeit: 22.06.2023, 23.50 Uhr;

Als Polizisten einen 27 Jahre alten Autofahrer am Donnerstagabend auf der Enscheder Straße in Gronau kontrollierten, stieg ihnen aus dem Wagen Alkoholgeruch in die Nase. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert, der auf eine Blutalkoholkonzentration von circa 1,5 Promille sprach. So ging es zur ärztlichen Blutentnahme zur Polizeiwache. Einen Führerschein konnte der 27-Jährige nicht vorzeigen. Auch in den deutschen und niederländischen Fahrerlaubnisdateien wurden die Beamten nicht fündig. Nun folgt ein Strafverfahren. Die Weiterfahrt wurde untersagt. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell