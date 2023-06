Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Metallteile stellten keinen Schrott dar

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Grünstiege;

Tatzeit: 22.06.2023, 12.20 Uhr;

Eigentlich hatte ein Monteur einen Krankenlift nur kurz vor einem Haus ablegen wollen, um weitere Gegenstände für den Abtransport zu holen. Mutmaßlich erblickte ein "Schrottsammler" die Metallteile und griff zu. Der Geschädigte gab an, dass er die typische Melodie eines Verwerters gehört habe. Als er auf die Straße blickte, waren die Bauteile sowie der mutmaßliche Dieb nicht mehr vor Ort. Zu dem Geschehen in Gronau kam es am Donnerstag gegen 12.20 Uhr auf der Grünstiege. Die Kripo Gronau sucht Zeugen: Tel. (02562) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell