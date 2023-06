Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Mit Rettungswagen kollidiert und geflüchtet

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Augustastraße;

Unfallzeit: 22.06.2023, 11.50 Uhr;

Nach einem Zusammenstoß mit einem Rettungswagen geflüchtet sind am Donnerstag zwei Personen in Bocholt. Als eine Rettungswagenbesatzung auf der Augustastraße aus Richtung Ostwall unterwegs war, kreuzte aus der Viktoriastraße heraus ein mit zwei Personen besetztes Pedelec. Trotz einer Vollbremsung beider Fahrzeuge kam es zur Kollision. Die auf dem Gepäckträger sitzende Frau sprang zuvor ab. Der Fahrer wies diese nach dem Zusammenstoß an, wieder aufzusteigen. Beide flüchteten trotz der Aufforderung der Rettungssanitäter stehenzubleiben über die Viktoriastraße in Richtung Eintrachtstraße und weiter über den Stenerner Weg in den Langenbergpark. Die Geflüchteten werden wie folgt beschrieben: circa 20 Jahre alt, dunkle Haare. Beide trugen schwarze Oberbekleidung. Der Fahrer hatte einen auffällig großen roten Ohrring. Das Verkehrskommissariat erbittet Hinweise unter Tel. (02871) 2990. (db)

