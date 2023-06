Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Elektroräder gestohlen

Raesfeld (ots)

Tatort: Raesfeld, Tannenweg;

Tatzeit: zwischen 21.06.2023, 20.00 Uhr, und 22.06.2023, 06.00 Uhr;

Aus einer verschlossenen Garage haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in Raesfeld zwei Pedelecs entwendet. Zu der Tat kam es auf einem Grundstück am Tannenweg. Die Täter erbeuteten ein weißes und ein graues Pedelec der Marke Batavus samt Akkus und Ladegeräten. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell