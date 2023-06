Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Betrüger gaben sich als Tochter aus

Borken (ots)

Die WhatsApp-Masche hat am Mittwoch in Borken bei einem Mann verfangen. Die Betrüger hatten sich über den Messengerdienst auf dem Handy des Geschädigten gemeldet. Sie erweckten den Eindruck, dass sich die Tochter des Geschädigten melden würde. Ihr Anliegen: Weil es mit dem Online-Banking auf dem neuen Smartphone noch nicht klappe, möge bitte der Vater bei einer Rechnung einspringen. Der Borkener überwies daraufhin einen vierstelligen Betrag. Erst im Nachhinein bemerkte der Mann, dass er einem Betrug aufgesessen war. Ob sich das Geld noch zurückbuchen ließ, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht fest. Die Polizei appelliert erneut, nicht auf derartige Nachrichten einzugehen - stattdessen sollten Angeschriebene den jeweiligen Angehörigen auf einem ihnen bekannten Weg kontaktieren. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell