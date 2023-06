POL-BOR: Ahaus - Anhänger springt von Kupplung

Ahaus (ots) - Unfallort: Ahaus, Wessumer Straße; Unfallzeit: 21.06.2023, 12.10 Uhr; Mit dem Handy in der Hand mit einem entgegenkommenden Radfahrer zusammengestoßen ist eine unbekannte Radfahrerin am Mittwoch in Ahaus. Ein Achtjähriger war auf dem kombinierten Radweg der Wessumer Straße in Höhe des Stadtparks in Richtung Wessum unterwegs, als es gegen 12.10 Uhr zu einem Zusammenstoß kam, in dessen Folge der Junge ...

