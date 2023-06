Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Hecke gerät in Brand

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Asternweg;

Tatzeit: 21.06.2023, 16.40 Uhr;

Mutmaßlich durch einen noch unbekannten Gegenstand in Brand geraten ist eine Hecke in Ahaus. Gegen 16.40 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei zum Asternweg aus. Trotz des schnellen Eingreifens der Einsatzkräfte brannten circa fünf Meter der Bepflanzung aus. Ein Übergreifen der Flammen auf Gebäude konnte verhindert werden. Ein Zeuge schilderte, dass eine Person auf einem Schotterweg zwischen dem Ginsterplatz und dem Asternweg hergelaufen sei, die etwas weggeworfen habe. Kurz danach sei bereits Rauch aufgestiegen. Erste Löschversuche eines Anwohners schlugen zunächst fehl. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

