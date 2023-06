Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Autofahrer bringt Radfahrer zu Fall

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Plettenbergstraße;

Unfallzeit: 21.06.2023, 04.45 Uhr;

Leichte Verletzungen erlitten hat ein 37 Jahre alter Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am frühen Mittwochmorgen in Ahaus. Der Ahauser war nach eigenen Angaben gegen 04.45 Uhr auf der Plettenbergstraße in Richtung Bahnhofstraße unterwegs, als ihm ein Auto entgegenkam. Der 37-Jährigen schilderte, dass der Fahrer sehr weit links gefahren sei, sodass er selber nach rechts hätte ausweichen müssen, um eine Kollision zu verhindern. Dabei habe er den Randstein touchiert und sei gestürzt. Ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein, habe sich das Fahrzeug in Richtung Hessenweg entfernt. Der Gestürzte suchte selbstständig ein Krankenhaus auf. Das Verkehrskommissariat Ahaus erbittet Hinweise unter Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell