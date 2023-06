POL-BOR: Borken-Gemen - Delle im Stoßfänger bleibt zurück

Borken (ots) - Unfallort: Borken, Boumannstraße; Unfallzeit: 19.06.2023, zwischen 18.55 Uhr und 19.05 Uhr; Mutmaßlich als der schwarze Opel am Montag auf einem Verbrauchermarktparkplatz in Borken stand, wurde er durch einen Unbekannten beschädigt. Zu dem Verkehrsunfall an der Boumannstraße kam es am Montag zwischen 18.55 Uhr und 19.05 Uhr. Ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein, hatte sich der Verursacher ...

