Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Geparkten Wagen gestreift

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Nordring;

Unfallzeit: 20.06.2023, zwischen 06.40 Uhr und 14.10 Uhr;

Ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein, entfernte sich am Dienstag der Verursacher eines Verkehrsunfalls in Borken. Zwischen 06.40 Uhr und 14.10 Uhr hatte der Unbekannte einen auf einem Parkplatz am Nordring stehenden roten Renault angefahren und dabei beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Borken: Tel. (02861) 9000. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell