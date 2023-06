Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallzeugin gesucht

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Burloer Weg;

Unfallzeit: 20.06.2023, 14.30 Uhr;

Die Polizei sucht nach einem Verkehrsunfall eine Zeugin. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, hatte sich die Fahrerin eines silberfarbenen Mercedes von der Unfallstelle am Burloer Weg in Bocholt entfernt. Das Geschehen am Dienstag gegen 14.30 Uhr wurde von einer unbekannten Zeugin beobachtet. Sie hinterließ einen Zettel mit dem Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs an dem beschädigten Wagen, jedoch nicht ihre Erreichbarkeit. Das Verkehrskommissar Bocholt bittet diese Hinweisgeberin, sich unter Tel. (02871) 2990, zu melden. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell