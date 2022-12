Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Nachtrag zur Pressemeldung Nr. 428 ("Rollerfahrer nach Unfall lebensgefährlich verletzt"): Der 66-Jährige ist im Krankenhaus verstorben

Krefeld (ots)

Ein 66-jähriger Rollerfahrer war am Montag (19. Dezember 2022) an der Alten Krefelder Straße aus bislang ungeklärten Gründen gestürzt und mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei berichtete darüber: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/5398509

Bedauerlicherweise ist der Krefelder inzwischen an den Folgen seiner Verletzungen gestorben.

Der Unfallhergang bleibt weiterhin unklar. Bislang gibt es keinen Hinweis auf ein Fremdverschulden. Die Polizei bittet weiterhin Zeugen, sich unter der 02151 6340 oder unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden. (432)

