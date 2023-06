Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Landesstraße 602;

Unfallzeit: 20.06.2023, 12.50 Uhr;

Für eine länger andauernde Sperrung der Landesstraße 602 in Bocholt sorgte am Dienstag ein Verkehrsunfall und die daraus resultierenden Folgen. Gegen 12.50 Uhr befuhr ein 40 Jahre alter Bocholter die Landesstraße 602 aus Richtung Bocholt kommend in Richtung Wesel, als er mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte er mit dem entgegenkommenden Wagen eines 64-jährigen Hamminkelners. Beide Fahrer verletzten sich bei dem Zusammenstoß. Der Rettungsdienst brachte die Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Aus beiden Fahrzeugen liefen Betriebsstoffe aus. Nach den Bergungs- sowie Reinigungsmaßnahmen konnte die Straße gegen 16.45 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell