LPI-G: Schloss eines Garagentores beschädigt

Gera (ots) - Gera. Am 05.04.2023 gegen 13:15 Uhr befuhren drei Pkw hintereinander die Zoitzbergstraße in Richtung Vogtlandstraße. Eine dortige Ampel schaltete auf gelb, so dass die Fahrerin (33) eines Seat anhielt. Die nachfolgende VW-Fahrerin (35) hielt ebenfalls an. Der dahinterfahrende 40-Jährige bemerkte die Situation jedoch zu spät und fuhr mit seinem Ford auf den VW auf. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde ...

mehr