Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Auffahrunfall zwischen drei Pkw

Gera (ots)

Gera. Am 05.04.2023 gegen 13:15 Uhr befuhren drei Pkw hintereinander die Zoitzbergstraße in Richtung Vogtlandstraße. Eine dortige Ampel schaltete auf gelb, so dass die Fahrerin (33) eines Seat anhielt. Die nachfolgende VW-Fahrerin (35) hielt ebenfalls an. Der dahinterfahrende 40-Jährige bemerkte die Situation jedoch zu spät und fuhr mit seinem Ford auf den VW auf. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der VW auf den davorstehenden Seat geschoben. Hierbei erlitt die 35-Jährige leichte Verletzungen. An allen Fahrzeuge entstand Sachschaden, der Ford musste abgeschleppt werden. (TL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell