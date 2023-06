Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Ottenstein - Kontrolle über Auto verloren

Ahaus-Ottenstein (ots)

Unfallort: Ahaus-Ottenstein, Ketteler Straße;

Unfallzeit: 20.06.2023, 19.30 Uhr;

Leichte Verletzungen hat sich ein 18 Jahre alter Autofahrer am Dienstagabend in Ahaus-Ottenstein zugezogen. Der Ahauser war gegen 19.30 Uhr auf der Ketteler Straße in Richtung Ottenstein unterwegs, als er in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Es kam zur Kollision mit dem entgegenkommenden Wagen eines 48-jährigen Ahausers. Zum Unfallzeitpunkt zog ein Gewitter mit starkem Regen über die Ortslage. Eine Behandlung der Verletzungen war zunächst nicht erforderlich. (db)

