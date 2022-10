Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbruch bei zwei Gewerbetreibenden auf dem ehemaligen Romika-Gelände in Gusterath

Gusterath (ots)

In den frühen Morgenstunden des 22.10.2022 kam es jeweils zu einem Einbruch in eine Kfz-Werkstatt und bei einem Fenster-Bauer auf dem ehemaligen Betriebsgelände der Romika in Gusterath. In einem Fall wurde eine Alarmanlage ausgelöst. Demnach müsste der Einbruchsversuch um kurz vor 01:00 Uhr stattgefunden haben.

Zeugen werden gebeten sich mit sachdienlichen Hinweisen an den Kriminaldauerdienst unter Tel.:0651/97792290 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell