Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Gemen - Fahrradfahrer kollidieren

Unfallverursacher fährt weiter

Borken-Gemen (ots)

Unfallort: 20.06.2023, 14.35 Uhr;

Unfallort: Borken-Gemen, Ramsdorfer Poststraße / Einsteinstraße;

Nach einem Sturz wieder auf sein Rad gestiegen und weitergefahren ist ein Unbekannter in Borken-Gemen. Der Fahrradfahrer hatte den Ramsdorfer Postweg auf der Einsteinstraße aus Richtung Otto-Hahn-Straße queren wollen. Dabei kollidierte er mit einer 12 Jahre alten Fahrradfahrerin aus Velen, die in dessen Folge stürzte. Die Velenerin hatte die Fahrradstraße aus Richtung Ramsdorf kommend in Richtung Borken befahren. Bei dem Flüchtigen handelt es sich nach Angaben der Gestürzten um einen circa 1,80 Meter großen Mann mit schlanker Statur und dunkelbraunen Haaren. Er trug eine lange Jeanshose, eine schwarze Sportjacke sowie eine Sonnenbrille. In den Ohren befanden sich weiße In-Ear-Kopfhörer. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Borken: Tel. (02861) 9000. (db)

