POL-NI: Nienburg - Unbekannte demolieren drei PKW in Parkhaus

Nienburg (ots) - KEM) In der Zeit von Montagabend auf Dienstagmorgen zwischen ca. 19 und 9.20 Uhr wurde ein an der Großen Drakenburger Straße Höhe Hausnr. 22 am Straßenrand geparkter VW Transporter durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug am linken Außenspiegel touchiert, wodurch dieser abbrach. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne den Verkehrsunfall bei dem Geschädigten oder der Polizei zu melden. Die ...

