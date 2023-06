POL-NI: Hoher Schaden durch Unfallflucht auf Parkplatz

Nienburg (ots) - (KEM) Am Dienstag, den 06.06.2023, in der Zeit von 13 bis 19 Uhr wurde ein silbernes Mountainbike mit orangefarbenen Griffen "An der Breiten Riede" in Nienburg entwendet. Das Mountainbike des Herstellers Scott im Wert von ca. 500 Euro stand nicht angeschlossen vor dem Haus. Die Polizei weist noch einmal darauf hin, dass Fahrräder immer mit einem hochwertigen Schloss an feste Objekte wie bspw. ...

