Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte brechen in Geschäft für Tierbedarf ein #polsiwi

Siegen (ots)

Unbekannte sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (05.04.2023) in der Schlachthausstraße in ein Geschäft für Tierbedarf eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen 19:15 Uhr und 09:05 Uhr gewaltsam über ein Fenster Zutritt in das Geschäft. Die Einbrecher erbeuten Bargeld und verließen den Laden.

Das Kriminalkommissariat 5 in Siegen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0271 / 7099 - zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell