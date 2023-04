Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbrecher klauen Reifen im fünfstelligen Eurobereich #polsiwi

Wilnsdorf (ots)

Im Industriegebiet in Wilnsdorf haben Unbekannte hochwertige Reifen im unteren fünfstelligen Eurobereich entwendet.

Von Dienstagnachmittag (04.04.2023, 16:30 Uhr) bis Mittwochmorgen (08:15 Uhr) drangen der oder die Täter gewaltsam in mehrere sogenannte Überseecontainer auf dem Gelände eines Autohauses in der Gießener Straße ein. Dort waren hochwertige Reifen gelagert. Diese waren offensichtlich Ziel der Eindringlinge. Aufgrund der Reifenmenge muss der Abtransport mit einem Transportfahrzeug erfolgt sein. Das Kriminalkommissariat 5 in Siegen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0271 / 7099 - zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell